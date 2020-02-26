أخبار مصر | النداء الأخير من وزارة التموين لتحديث البيانات.. المعلومات كاملة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر النداء الأخير من وزارة التموين لتحديث البيانات.. المعلومات كاملة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تواصل وزارة التموين، تحديث بيانات البطاقات التموينية للمواطنين خلال شهر فبراير، حيث حددت فرصة أخرى للمواطنين بالأسبوع الرابع من الشهر الجاري، للانتهاء من تحديث البيانات وتسجيل رقم المحمول الخاص بأحد الأفراد المستفيدين من البطاقة التموينية.

وناشدت الوزارة، المواطنين عبر موقعها الإلكتروني ضرورة الدخول إلى رابط موقع إدارة دعم مصر، لتحديث بيانات البطاقة بتسجيل رقم الهاتف قبل نهاية الأسبوع الأخير من الشهر الجاري.

وفي إطار سعي "الخليج 365" لتقديم كافة الخدمات لمتابعيها، ننشر رابط موقع وزارة التموين، الخاص بتحديث بيانات المواطنين، مع عرض طريقة التسجيل، كالتالي:

الدخول إلى رابط موقع إدارة مصر

كتابة رقم البطاقة التموينية

إدخال الرقم القومي

اختيار المحافظة التابع لها

الضغط على عرض

الدخول إلى مربع رقم الموبايل، وإدخال رقم الهاتف، والضغط على حفظ.

وللدخول إلى الموقع، يُرجى الضغط هنا

