أخبار مصر | لحظات لا تنسى.. كيف كانت علاقة مبارك وطلعت السادات؟

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر لحظات لا تنسى.. كيف كانت علاقة مبارك وطلعت السادات؟ والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تحل اليوم الأربعاء، ذكرى ميلاد الراحل طلعت السادات ابن شقيق الرئيس الراحل محمد أنور السادات، بالتزامن مع وفاة الرئيس الراحل حسني مبارك، حيث كانت تجمع بينهما علاقة قوية، وذلك بعد عودته من فرنسا بطلب من الرئيس مبارك، حيث قرر "مبارك" أن يعالج طلعت في مصر بعد إصابته بميكروب ورفضه العلاج في فرنسا.

كما أشاد طلعت السادات، بالرئيس مبارك في كثير من المواقف قائلا " إن كرمة مبارك من كرمة مصر".

وعن طلعت، فهو محامي وسياسي مصري، وكان عضوًا مستقلًا بمجلس الشعب المصري وأحد المتنازعين على رئاسة حزب الأحرار ومؤسس ورئيس حزب مصر القومي، وابن عصمت السادات أخ الرئيس محمد أنور السادات.

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تم ترشحه لمنصب رئيس الحزب الوطني الديمقراطي في 13 أبريل 2011 خلفا لرئيس الحزب، وقام بتعديل الاسم إلي الحزب الوطني الجديد وفي 16 أبريل 2011، ثم حل الحزب بناء علي قرار قضائي.

أسس طلعت حزب مصر القومي عقب ثورة 25 يناير، ونائب الرئيس الدكتور روفائيل بولس وأمين العضوية اللواء إسماعيل مكي، ومن ضمن المؤسسين توفيق عكاشة.

وتوفي طلعت السادات عن عمر 57 عاما، آثر أزمة قلبية في مستشفيي البنك الأهلي بالقطامية.

