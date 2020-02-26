أخبار مصر | محافظ القاهرة يشدد على رقابة الأسواق ومنافذ البيع

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر محافظ القاهرة يشدد على رقابة الأسواق ومنافذ البيع والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

وأضاف المحافظ أن العاصمة تمتلك 1200 منفذا لبيع المنتجات مقسمة على القوات المسلحة والمحافظة ووزارة التموين، مشددًا على النواب ورؤساء الأحياء بالاهتمام بالمظهر الحضاري المحيط بهم. كما شدد على مديرية التموين ورؤساء الأحياء، بضرورة تكثيف الحملات على الأسواق ومراقبة الأسعار لمنع استغلال التجار للمواطنين مرة أخرى. ولفت "محافظ القاهرة" إلى الشكاوي المقدمة من المواطنين بشأن تعطيل مصالحهم، موجهًا نوابه الأربعة للمناطق الشرقية والغربية والشمالية والجنوبية ورؤساء الأحياء بتسهيل خدمات المواطنين، قائلًا "احنا موجدين هنا لخدمة المواطن فقط".



قال اللواء خالد عبدالعال محافظ القاهرة، إن الأماكن المحيطة بمنافذ البيع في شوارع المحافظة غير منسقة ولا تليق بالعاصمة، جاء ذلك خلال اجتماع المجلس التنفيذي المنعقد حاليًا بديوان المحافظة بحضور نواب المحافظ ورؤساء الأحياء ومديري المديريات.