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سامح عاشور يفتتح نادي المحامين العرب في أسوان

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محمود ملا 0 تبليغ

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

افتتح سامح عاشور، نقيب المحامين، رئيس اتحاد المحامين العرب، الأربعاء، فرع نادى المحامين النهرى بكورنيش النيل بمدينة أسوان، بتكلفة بلغت نحو 12 مليون جنيه، وسط حضور عدد كبير من المحامين أعضاء النقابة الفرعية بمحافظة أسوان.

واستمع «عاشور» لشرح حول أعمال اعادة بناء النادي من محمد عرابى، وكيل نقابة المحامين بأسوان، والذي اوضح أن أعمال التطوير والتجديد تكلفت نحو 12 مليون جنيها، واستغرقت نحو سنة، وشملت إحلال وتجديد النادى النهرى بالكامل، ويضم قاعة مناسبات ومطعم ومنطقة مفتوحة وكافيتريا وصالة رياضية، بالإضافة إلى وعد نقيب المحامين بإضاقة عوامة نيلية تابعة للنادى في أقرب وقت.

وعقد نقيب المحامين لقاء مع أعضاء النقابة الفرعية بمحافظة أسوان، بقاعة عروس النيل بمدينة أسوان على هامش افتتاح النادي.

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