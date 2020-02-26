شكرا لقرائتكم خبر عن افتتاح ملتقى «برلمانيات» لمواجهة العنف ضد النساء والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

افتتحت الأربعاء، أعمال ملتقى «برلمانيات» الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في نسختها الثانية والمنعقدة بالعاصمة تونس يومي 26 و27 فبراير 2020، بتنظيم من مركز المرأة العربية للتدريب والبحوث «كوثر» ومنتدى الفيدراليات الكندي وسفارة كندا.

وأوضحت ليلى هواوي، المدير الإقليمي لبرنامج الريادة النسائية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، أن هذا البرنامج الإقليمي الذي ينفذ في 9 دول عربية، يتنزل في جوهر الهدف الخامس من أجندة التنمية المستدامة والخاص بالمساواة بين الجنسين والذي يستهدف تعزيز أدوار النساء وحضورهن الفاعل في مواقع صنع القرار ووضع السياسات في مختلف المجالات، بالتركيز على مناهضة العنف المسلط ضد النساء والفتيات.

ويتضمن برنامج ملتقى «برلمانيات» الذي يتواصل على مدى يومين، 4 جلسات عمل تتمحور حول «البرلمانيات فاعلات في مجال التغيير وخطة التنمية المستدامة 2030»، و«العنف ضد المرأة في أوقات السلم والنزاعات: ما هو دور البرلمانيات والقيادات النسائية»، والتشبيك وأدوات الاتصال. فيما تخصص الجلسة الأخيرة لمناقشة الخطوات اللاحقة وأدوات الدعوة لسياسات شاملة على الصعيدين الإقليمي والدولي.