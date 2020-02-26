شكرا لقرائتكم خبر عن «قومي الطفولة» ينظم ورشة عمل عن «خطة حماية الأطفال 2022» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

عقد المجلس القومي للطفولة والأمومة، الأربعاء، ورشة عمل لممثلي الوزارات والجهات الشريكة في الخطة الوطنية للطفولة والأمومة 2018- 2022، بهدف دعم وتعزيز آليات المتابعة للخطة التنفيذية مع الجهات الشريكة والاتفاق على دورية التقارير، وضمن «خطة حماية الأطفال 2022».

وحسب بيان، يأتي ذلك في إطار تقديم الدعم الفني للجهات الشريكة بالخطة، انطلاقا من اختصاصات عمل المجلس في وضع الخطط والاستراتيجيات ومتابعة تنفيذها مع الجهات المعنية، وفي إطار متابعة المجلس القومي للطفولة والأمومة لتنفيذ الخطة الوطنية للطفولة والأمومة، بالتعاون والتنسيق مع كافة الجهات الشريكة.

وتضمنت ورشة العمل عرضًا لملخص عن الإطار الاستراتيجي للطفولة والأمومة 2018-2030 وعرض لمحاور وأهداف الخطة الوطنية للطفولة والأمومة 2018-2022 بمؤشراتها.

قومي الطفولة

قومي الطفولة