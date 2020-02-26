شكرا لقرائتكم خبر عن السيسي يتلقى اتصالًا هاتفيًا من ملك البحرين لتعزيته في وفاة مبارك والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار قال السفير بسام راضي، المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية، إن الرئيس عبدالفتاح السيسي تلقى اتصالًا هاتفيًا بعد ظهر الأربعاء من جلالة ملك البحرين، حمد بن عيسى آل خليفة، أعرب فيه عن خالص تعازيه وصادق مواساته بوفاة الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك.

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