شكرا لقرائتكم خبر عن مركز كمال أدهم للصحافة التليفزيونية والرقمية بالجامعة الأمريكية بالقاهرة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

يشهد مركز كمال أدهم للصحافة التليفزيونية والرقمية بالجامعة الأمريكية بالقاهرة، تخرج الدفعة الأولى من دبلومة الإعلام الرقمي، وهي الدبلومة المهنية الأولى من نوعها في مصر ومنطقة الشرق الأوسط التي تُقدم عن بُعد ويتم تدريسها باللغة العربية يوم السبت 29 فبراير 2020.

سيقوم بتسليم الشهادات للخريجيين السفير نبيل فهمي، وزير الخارجية المصرية الأسبق وعميد كلية الشؤون الدولية والسياسات العامة بالجامعة الأمريكية بالقاهرة، والدكتور حسين أمين، مدير المركز.

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يلقى كلمة الحفل الإعلامي سامح عبدالفتاح، مدير العلاقات العامة والإعلام بقناة الغد، وتقدم الحفل الإعلامية المتميزة، دينا عصمت والي.

سيُقام حفل تخرج الدفعة الأولى بقاعة معتز الألفي، بمقر الجامعة الأمريكية بمنطقة التجمع الخامس بالقاهرة، وسيشهد الحفل حضور نخبة كبيرة من الإعلاميين والصحفيين علاوةً على بعض الأكاديميين والشخصيات العامة؛ كما سيشهد الحفل تغطية إعلامية كبيرة.

تتكون دبلومة الإعلام الرقمي باللغة العربية من خمس مواد بالإضافة إلى مشروع التخرج الذي يُعد مادة قائمة بذاتها، ويقوم بتدريس هذه المواد نخبة من الأساتذة والمتخصصين في مجال الصحافة والإعلام.

وتهدف هذه الدبلومة إلى توفير المعرفة والمهارات اللازمة للطلاب المشاركين وتدريبهم على استخدام أدوات وسائل الإعلام الرقمي بشكل احترافي، ليصبح لديهم إلمام بالتقنيات والمستحدثات الخاصة بالصحافة التليفزيونية والرقمية، مما يؤهلهم للمنافسة بقوة داخل سوق العمل في هذا المجال.