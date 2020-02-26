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بارزاني يقدم العزاء في وفاة مبارك

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قدم الزعيم الكردي مسعود بارزاني، التعازي لمصر؛ في وفاة الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك، معربًا عن تقديره لدوره التاريخي وقيادته لبلده نحو الاستقرار.

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وحمل تعزية بارزاني إلى القنصلية المصرية في أربيل؛ العضو القيادي في الحزب الديمقراطي الكردستاني ونائب رئيس برلمان كردستان العراق هيمن هورامي؛ ووفد رفيع المستوى.

وقال هورامي؛ إن الزعيم الكردي مسعود بارزاني يقدر مواقف الرئيس المصري الأسبق محمد حسني مبارك في خدمة قضايا شعوب المنطقة وسعيه لاستقرارها ونشر السلام والتسامح بينها، ناقلا تعازي قيادة كردستان للرئيس عبدالفتاح السيسي والشعب المصري الشقيق.

ونعى مسؤول مكتب الحزب الديمقراطي الكردستاني بالقاهرة شيركو حبيب في بيان له أمس؛ الرئيس الأسبق لمصر. وقدم التعازي لقيادتها السياسية وشعبها، مؤكدًا على أن مبارك عاش محاربًا مدركًا لقضايا عصره.

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