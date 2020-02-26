شكرا لقرائتكم خبر عن إحباط محاولة تهريب كمية من الأدوية والمكملات الغذائية بمطار القاهرة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تمكن رجال الإدارة العامة لجمارك الصادرات الجوية، برئاسة عصام أحمد فرج، بالتنسيق مع إدارة البحث الجنائي بقرية البضائع بمطار القاهرة، من ضبط محاولة تهريب كمية من الأدوية البشرية والمكملات الغذائية بالمخالفة لقانون الصيدلة رقم 127 لسنه 1955 وقانون الجمارك رقم 66 لسنه 1963 وقانون الاستيراد والتصدير رقم 118 لسنه 1975.

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ففى أثناء إنهاء الإجراءات الجمركية على الصادرات الجوية بجمرك مصر للطيران بقرية البضائع، برئاسة رشوان زيدان، جمرك صادر مصر للطيران، اشتبه باسم فتحى، مأمور الجمرك، فى مشمول شهادة الصادر رقم 989 لسنة 2020 بإسم شركة ا . للتصدير والصنف المصدر طبقا للمستندات عبارة عن 94 طرد زيت حبة البركة بوزن 2000 كيلو جرام مصدرة إلى كازاخستان.

وبالعرض على رشوان زيدان، مدير إدارة الجمرك، قرر تشكيل لجنة من لؤى أحمد وأيمن صلاح وخالد فهمي تحت إشراف محمد السيد مدير إدارة الحركة فتبين وجود 2083 عبوة من الأدوية والمكملات الغذائية (نقط للأنف - ايفاسكين- فيبكس- زيت نيجيللا كيور - عسل ملكي - دهان جنسي) وزيت بلانتا غير المسجل بوزارة الصحة. وتم العرض على الصيدلة، فأفادت بأن المضبوطات مخالفة لقانون الصيدلة رقم 127 لسنه 1955 وأوصت باتخاذ الإجراءات القانونية. وبلغت قيمة المضبوطات 133 ألف و150 جنيه.

قرر هلال توفيق رئيس الإدارة المركزية للصادرات والواردات الجوية بالقاهرة اتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محضر ضبط برقم 2 لسنة 2020. يأتى ذلك تنفيذا لتعليمات كمال نجم، رئيس مصلحة الجمارك، بتشديد الرقابة على المنافذ الجمركية ومكافحة كافة أشكال التهرب الجمركي.