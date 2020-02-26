شكرا لقرائتكم خبر عن الجامعة العربية تستضيف الملتقى الإعلامي العربي التاسع للشباب السبت المقبل والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تستضيف جامعة الدول العربية السبت المقبل، فعاليات الملتقى الإعلامي العربي للشباب في نسخته التاسعة، تحت رعاية أحمد أبوالغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية، وبمشاركة عدد من المفكرين ورؤساء تحرير الصحف العربية، ومجموعة من أبرز الإعلاميين والفنانين، الذين يحرصون على مشاركة الشباب والتحاور معهم في مختلف شؤون الاعلام، وعدد من طلاب الإعلام في الجامعات العربية المختلفة.

يعتبر الملتقى الإعلامي العربي للشباب قمة إعلامية عربية شبابية تساهم في تعزيز قدرات الإعلاميين الشباب، وتسعى لتطوير قدراتهم ومهارتهم، حيث يشارك المئات من الإعلاميين الشباب في هذا الملتقى المهم الذي ينتظره الشباب بشغف لما يحتوي عليه من فائدة كبيرة.

Advertisements

وسيناقش الملتقى عددًا من القضايا الإعلامية المطروحة على الساحتين العربية والدولية حاليًا، علاوة على عقد ندوات لتأهيل جيل الإعلاميين الشباب من أجل تدريبهم على تحمل مسؤولية المهنة مستقبلا.

وأكد ماضي الخميس، الأمين العام للملتقى الإعلامي العربي: «أن انعقاد الملتقى الإعلامي للشباب بصورة دورية يعمل على احتواء العنصر الشاب ما يساعد على خلق مناخ إعلامي عربي متجدد يستطيع أن يقبل كل التيارات ويواجه الانقسامات في إطار من أخلاقيات وميثاق شرف يظلل الإعلام العربي ولا يحد من قدرته على التعبير والتطوير».

وتقدم الخميس بالشكر إلى جامعة الدول العربية وامينها العام لاستضافة فعاليات الملتقى الاعلامي العربي للشباب بشكل مستمر، مشيرًا إلى مكانة جامعة الدول العربية كمؤسسة مرجعية ممثلة لأمتنا العربية، ودورها الفعال والإيجابي في حل القضايا التي تواجه الدول العربية وتسهم في إنشاء بيئة مستقرة دائمة.

وأضاف الخميس: «إن الملتقى يسعى من خلال جلساته إلى مواجهة الصعوبات التي تواجهه الطلاب في التكييف مع سوق العمل، مطالبًا الإعلاميين والخبراء بضرورة تغيير نظرة الطلاب حول مجال الإعلام، فالبعض يلتحق بهذا المجال لمجرد الحصول على قدر كبير من الشهرة وليس لأنه من القطاعات الحيوية والمهمة التي لها دور كبير في تنمية المجتمع، مشيرًا إلى سعى الملتقى إلى تأهيل الطلاب في هذا المجال للحصول على الأدوات اللازمة لسوق العمل».