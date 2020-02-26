شكرا لقرائتكم خبر عن لأول مرة.. إنشاء مركز تميز للمشاهدات الأرضية وعلوم البيانات بجامعة الإسكندرية (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

وافق مجلس جامعة الإسكندرية، برئاسة الدكتور عصام الكردى، رئيس الجامعة، على إنشاء مركز التميز بكلية العلوم تحت مسمى «المشاهدات الأرضية وعلوم البيانات» Earth Observation and Data Science، بالاشتراك مع الدكتور هشام العسكرى، أستاذ الاستشعار عن بعد وعلوم نظم الأرض بجامعة تشابمان بولاية كاليفورنيا الأمريكية.

كما وافق المجلس، في جلسته، الأربعاء، على مشاركة الجامعة في مسابقة «جائزة مصر للتميز الحكومي» في دورتها الثانية لعام 2020، تنفيذا لأهداف خطة التنمية المستدامة (رؤية مصر 2030)، وتعميم ذلك على كليات الجامعة ومعاهدها لإعداد ملف الجائزة والتقدم وفقا للمواعيد المقررة للتقدم بملف الجائزة.

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وخلال الجلسة، وافق المجلس على تفعيل الخطة التنفيذية لكليات ومعاهد الجامعة للمشاركة في المبادرة الوطنية (أتحضر للأخضر.. أتحضر للمستقبل)، وكذا إنشاء مركز تدريبى واستشارى في أعمال الوقاية من الأخطار الإشعاعية بمعمل الفيزياء الإشعاعية بمبنى كلية العلوم، كما تم الموافقة على إطلاق قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة مبادرة«فكرتك» والتي تأتي تحت شعار (نحتضن ابتكارك ...ندعم فكرتك... لتبدأ مشروعك) لكافة طلاب الجامعة.

إنشاء مركز تميز للمشاهدات الأرضية وعلوم البيانات فى جامعة الاسكندرية

وعلى صعيد متصل، وافق المجلس على كل من تشكيل مجلس إدارة المراكز الجامعية للتطوير المهنى وهم ثلاث مراكز بجامعة الاسكندرية، واعتماد الهيكل التنظيمى والإدارى بحاضنة جامعة الإسكندرية التكنولوجية للنظم الذكية بمركز أبحاث البنية التحتية الذكية، واتفاقية التعاون بين جامعة الإسكندرية (كلية الهندسة) ومعهد بحوث الالكترونيات، والملحق الثاني للإتفاق الإطارى بتاريخ 20 مارس 2017 بين الوكالة الفرانكفونية للجامعات AUF وجامعة الإسكندرية.

ووافق المجلس على ترقية ١٥ عضو هيئة تدريس، ٦ إلى وظيفة أستاذ، و٩ إلى وظيفة أستاذ مساعد، وترقية ١٥ مدرس، بالإضافة إلى منح ٤٧ درجة دكتوراة، و١٠٠ درجة ماجستير في التخصصات الأكاديمية المختلفة.