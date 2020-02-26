شكرا لقرائتكم خبر عن غادة والى تلتقي عضوا بوفد الاتحاد الأوروبي إلى المنظمات الدولية فى فيينا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - التقت الدكتورة غادة والى المدير العام لمكتب الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة والمخدرات، أحد أعضاء وفد الاتحاد الأوروبي إلى المنظمات الدولية فى فيينا، وذلك بحسب ما نشر حساب الوفد الأوروبي على موقع التواصل الاجتماعى "تويتر".

وعلق الحساب على صورة الدكتورة غادة والى "غداء العمل الأول مع غادة والى والاتحاد الأوروبى في فيينا.. هم شركاء حاسمون فى الاتحاد الأوروبي.. اتفقنا على العديد من أولويات إصلاح الأمم المتحدة التى تربط بين فيينا ونيويورك والمجتمع المدنى".



جانب من اللقاء

وكانت الدكتورة غادة والى زارت نيويورك، وحلف اليمين لتولى مهام منصبها الجديد كوكيل للسكرتير العام للأمم المتحدة والمدير التنفيذى لمكتب الأمم المتحدة للمخدرات والجريمة ومدير مقر الأمم المتحدة فى فيينا، وقد تم ذلك خلال استقبال السكرتير العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش للدكتورة غادة والى بمقر الأمم المتحدة فى نيويورك.

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ووفقا لوزارة لخارجية المصرية، أقام السفير محمد إدريس، مندوب مصر الدائم لدى الأمم المتحدة فى نيويورك، مناسبة لتكريم الدكتورة غادة والى، بدار السكن المصرية شارك فيها قيادات الأمم المتحدة والسفراء ورؤساء المجموعات الجغرافية بالمنظمة، حيث أشاد السفير إدريس بثقة السكرتير العام للأمم المتحدة فى الدكتورة غادة والى وقدراتها، مما أهلها لتوليها هذا المنصب، مشيراً إلى أن عملية الاختيار اتسمت بالمنافسة القوية وجاء الاختيار على أسس موضوعية، مؤكدا على ما يعنيه ذلك ليس لمصر وحدها، ولكن أيضاً للدول الأفريقية والعربية ولقضايا تمكين المرأة بصفة عامة، بالإضافة إلى أهمية ذلك فى إشراك دول الجنوب بشكل أمثل فى المناصب القيادية الدولية.

من جانبها، أعربت الدكتورة غادة والى عن تقديرها للدعم الذى تلقته من القيادة السياسية المصرية، ومن وزارة الخارجية وبعثاتها الدبلوماسية، كما أعربت عن امتنانها لثقة السكرتير العام وتطلعها لنقل خبراتها المكتسبة أثناء عملها كوزيرة للتضامن الاجتماعى إلى الساحة الدولية باعتبار أن مكافحة الجريمة بكافة أشكالها تستلزم رؤية مجتمعية شاملة، مؤكدة الترابط بين الجريمة المنظمة عابرة الحدود والإرهاب والفساد.