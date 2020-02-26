شكرا لقرائتكم خبر عن ملك البحرين يعزى الرئيس السيسى هاتفياً فى وفاة مبارك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تلقى الرئيس عبد الفتاح السيسي اتصالًا هاتفيًا بعد ظهر اليوم من ملك البحرين حمد بن عيسى آل خليفة الذي اعرب عن خالص تعازيه وصادق مواساته بوفاة الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك. صرح بذلك السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية.

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