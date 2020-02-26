مصر | القضاء الإداري يحكم بأحقية عودة موظفة لعملها في الجوازات

قضت محكمة القضاء الإداري الدائرة 11 في الدعوي التي حملت رقم ٩٥٣٧ لسنة ٧٣، بأحقية عودة موظفة إلى عملها بالجوازات.

كان المستشار هيثم عباس، قد أقام دعوى قضائية طلبت في ختامها بإصدار حكم بقبول الدعوى شكلا وبصفة مستعجلة وقف تنفيذ قرار النقل رقم 142 لسنة 2018، وما يترتب عليه من أثار وفي الموضوع بإلغاء قرار نقل موظفة من مصلحة الجوازات وإلزام جهة الإدارة المصروفات.

وأضاف في الدعوى: أن نقل موظفة من جوازات مصر الجديدة بعد بقائها في عملها لمدة 20 عاما ويتبقي لها 5 سنوات للخروج بالمعاش إلى جوازات مدينة نصر لوجود شكوى ضدها.

وأكدت الدعوى: أن الموظفة تقدم فيها شكاوى كيدية أنها متعددة العلاقات، وأنها دائمة البقاء بالعمل بعد مواعيد العمل الرسمية، واتهامات بفساد ذمتها، وتم التحقيق وثبت عدم صحة بالتحقيقات، وتم الطعن على القرار انتصارا لتطبيق أحكام قانون بعدم جواز نقلها لكونها على درجة مدير عام.