مصر | نادي القضاة ينكس الأعلام حدادا على وفاة مبارك

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر نادي القضاة ينكس الأعلام حدادا على وفاة مبارك والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن نادي قضاة مصر برئاسة المستشار محمد عبد المحسن، عن تنكيس الأعلام من أعلى نادي قضاة مصر، حدادا على وفاة الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك.

صرح المتحدث الرسمي باسم نادي القضاة المستشار رضا محمود السي، أن ذلك لمدة ثلاثة أيام، اعتبارا من اليوم الأربعاء ٢٦ فبراير، وحتى غروب شمس الجمعة الموافق ٢٨ فبراير.

والجدير بالذكر أن الرئيس عبد الفتاح السيسي، وصل لمسجد المشير طنطاوي، لحضور مراسم تشييع جنازة الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك، عقب أداء صلاه الجنازة، بحضور كبار قادة القوات المسلحة المصرية، ورئيس الوزراء وعدد من وزراء مصر، ولفيف من كبار رجال الدول العربية.

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كما وصل جثمان الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك، داخل طيارة عسكرية، هبطت أمام مسجد المشير طنطاوي بالتجمع الخامس، قبل نقله لمثواه الأخير.

وأكد اللواء أشرف الجندي مساعد وزير الداخلية، وجود تكثيفات أمنية مشدده، واتخاذ كافه التدابير الأمنية اللأزمة، لمنع تسلل أي عناصر إرهابية وإجرامية لمحيط الجنازة.

وتوفي مبارك صباح أمس الثلاثاء، عن عمر يناهز الـ91 عاما، بعد تدهور صحته ومروره بوعكه صحية دخل على آثرها المستشفى، وانتهى به الحال داخل العناية المركزة