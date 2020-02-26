أخبار مصر | محافظ القاهرة لرؤساء الأحياء: "محتاجين فلوس ولازم نشد شوية"

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر محافظ القاهرة لرؤساء الأحياء: "محتاجين فلوس ولازم نشد شوية" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال اللواء خالد عبدالعال محافظ القاهرة، إن الدولة تعمل حاليا على العديد من المشاريع القومية العملاقة، ولا بد من تعظيم مواردنا المادية.

وشدد "عبدالعال"، خلال اجتماع المجلس التنفيذي المنعقد حاليًا بديوان المحافظة، بحضور نوابه ورؤساء الأحياء ومديري المديريات، على رؤساء الأحياء بضرورة تحصيل مبالغ مادية من المخالفين لتغطية المشروعات التي تتم داخل المحافظة.

ووجه المحافظ رسالة لرؤساء الأحياء، قائلا "محتاجين فلوس ولازم نشد حيلنا شوية، محافظتنا تمتلك أعلى الموارد ولابد أن يكون هناك تنظيم وقاعدة بيانات منظمة لتحصيل المبالغ المتأخرة".