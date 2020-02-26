أخبار مصر | عاجل.. تعليق قوي من مصر على غياب إثيوبيا عن مفاوضات سد النهضة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عاجل.. تعليق قوي من مصر على غياب إثيوبيا عن مفاوضات سد النهضة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أجابت الخارجية المصرية، على سؤال أحد المراسلين، بشأن ما أعلن عن عدم مشاركة إثيوبيا في الاجتماع الوزاري المقرر عقده في واشنطن يومي 27 و28 فبراير الجاري حول سد النهضة، الذي ترعاه الولايات المتحدة والبنك الدولي.

من جهته، أكد المستشار أحمد حافظ، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، التزام مصر بالمسار التفاوضي الذي ترعاه الولايات المتحدة والبنك الدولي، خاصةً وأن الهدف من الاجتماع الراهن في واشنطن وفق ما سبق واتفقت عليه الدول الثلاث هو وضع اللمسات الأخيرة لاتفاق ملء وتشغيل سد النهضة، والذي قام الجانب الأمريكي والبنك الدولي ببلورته على ضوء جولات المفاوضات التي أجريت بين الدول الثلاث منذ اجتماع واشنطن الأول الذي عقد يوم 6 نوفمبر الماضي.

وأوضح حافظ، أن وزيري الخارجية والموارد المائية والري سوف يشاركان في الاجتماع الوزاري الذي دعت إليه الإدارة الأمريكية، وذلك تقديراً للدور البناء الذي اضطلعت به الإدارة الأمريكية على مدار الأشهر الماضية في مساعدة الدول الثلاث للتوصل إلى الاتفاق المنشود.

وأشار إلى أن مشاركة مصر في الاجتماع تأتي اتساقاً مع النهج المصري الذي يعكس حسن النية والرغبة المخلصة في التوصل إلى اتفاق نهائي حول ملء وتشغيل سد النهضة.