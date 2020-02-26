أخبار مصر | محافظ القاهرة يوجه بسرعة إنهاء إجراءات تقنين أراضي الدولة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر محافظ القاهرة يوجه بسرعة إنهاء إجراءات تقنين أراضي الدولة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكد اللواء خالد عبدالعال محافظ القاهرة، أن العاصمة تعمل على ملفين هامين، وهما تقنين أراضي الدولة والتصالح في مخالفات البناء.

وشدد "عبدالعال" خلال اجتماع المجلس التنفيذي، المنعقد حاليًا، بحضور نوابه ورؤساء الأحياء ومديري مديريات المحافظة، على رؤساء الأحياء بالأسراع في تنفيذ إجراءات التصالح في البناء وتقنين أوضاع أراضي الدولة.

وحرص محافظ القاهرة، على توجيه الشكر لرؤساء الأحياء ورئيس شركة الصرف الصحي بالمحافظة، على ما بذلوه خلال الأيام الماضية من جهد لسحب مياه الأمطار من الشوارع.

