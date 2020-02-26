أخبار مصر | محافظ القاهرة ينعي الرئيس الأسبق: أحد أبطال حرب أكتوبر

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر محافظ القاهرة ينعي الرئيس الأسبق: أحد أبطال حرب أكتوبر والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

نعى اللواء خالد عبدالعال محافظ القاهرة، رئيس الجمهورية الأسبق محمد حسني مبارك، والشعب المصري والقوات المسلحة، الذي وافته المنية مساء أمس الثلاثاء.

وأكد "عبدالعال" خلال اجتماع المجلس التنفيذي المنعقد حاليًا بديوان عام المحافظة بحضور نوابه، ورؤساء الأحياء ومديري المديريات، أن مبارك أحد رجال القوات المسلحة وأحد أبطال ورموز حرب أكتوبر المجيدة.

وأضاف عبدالعال أن المحافظة تتقدم بخالص المواساة والعزاء لأسرة الراحل وندعو الله أن يتغمده برحمته".

