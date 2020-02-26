أخبار مصر | برلمانية: تعليق رحلات مصر للطيران للصين قرار احترازي لمواجهة فيروس "كورونا"

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر برلمانية: تعليق رحلات مصر للطيران للصين قرار احترازي لمواجهة فيروس "كورونا" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قالت النائبة منى منير، عضو مجلس النواب، إن قرار شركة مصر للطيران، بإرجاء استئناف رحلاتها من وإلى الصين، إيجابي ويعكس حرص الدولة على الاطمئنان من عدم انتقال فيروس كورونا لمصر، مشيرة إلى أن الإجراءات الاحترازية كانت تستوجب تعليق رحلات شركة مصر للطيران للصين، خاصة بعد إعلان عدد من الشركات وقف رحلاتها للصين.

وأوضحت منير، في بيان لها، أن الهدف من هذا القرار أخذ الاحتياطات، والحفاظ على صحة وسلامة العملاء المسافرين على متن تلك الرحلات، وذلك لفترة معينة لحين يتم القضاء على هذا الفيروس القاتل، الذي أصبح يمثل خطر شديد على الدول.

وأضافت عضو مجلس النواب، أنه يجب توخي الحذر، خاصة في ظل ارتفاع عدد ضحاياه الأمر الذي لابد من مواجهته ومعالجته أولا وبعد ذلك يتم إعادة خطوط الطيران مرة أخرى.