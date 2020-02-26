أخبار مصر | استياء في شبرا الخيمة .. والأهالي يصرخون "بنغرق في شبر ميه"

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر استياء في شبرا الخيمة .. والأهالي يصرخون "بنغرق في شبر ميه" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

سادت حالة من الاستياء بين أهالي شبرا الخيمة وخاصة منطقة قسم أول وأحياء أم بيومي والمنشية وبيجام في ظل معاناتهم من مشاكل المرور مع كل مرة تهطل فيها الأمطار .

وناشد أهالي منطقة "أم بيومي" الحي والمحافظة بالتدخل قائلين "بنغرق في شبر ميه" في ظل عدم وجود أي سيارات لشفط مياه الأمطار أو أي تحرك من المسئولين لإعادة تهيئة الشارع من جديد .

وهذه المرة حدثت أزمة كبيرة بالمنطقة بعد إنفجار كابل كهرباء عمومي في ظل وجود مياه الأمطار وأصاب أحد المارة بـ"عربة كارو" ليتعرض للإصابة ويتم إنقاذه فيما توفى الحصان الذي كان يجر العربة .

ولجأ أهالي المنطقة لمراسل "الخليج 365" لعرض المشكلة بعد أن حاولوا الاتصال بأي من مسئولي الحي أو شركة الكهرباء لكن لم يتجاوب معهم أحد .