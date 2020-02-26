أخبار مصر | تعليق غير متوقع من لميس الحديدي على جنازة مبارك

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تعليق غير متوقع من لميس الحديدي على جنازة مبارك والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
نعت الإعلاميه لميس الحديدي، الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك، التي توفي صباح أمس الثلاثاء.
وقالت لميس: "جنازة عسكرية لمبارك.. مشاعر مختلطة، فاليوم يغلق فصل من فصول التاريخ ينجاحاته وإخفاقاته.. بإنتصارته وثوراته.. أشاهد رجال مبارك يمشون تري فيم يفكرون".
ووجهت الشكر- عبر حسابها على "تويتر"، اليوم الأربعاء - للدولة المصرية على التكريم وإقامة جنازة عسكرية للراحل، قائلة: "رفعتوا راسنا، فهذا هو التحضر، أما مبارك فقد رد الله لك اعتبارك ولو بعد حين".