أخبار مصر | مواطنون بجنازة مبارك: "ياجمال قول لأبوك.. 100 مليون بيودعوك"(فيديو)

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مواطنون بجنازة مبارك: "ياجمال قول لأبوك.. 100 مليون بيودعوك"(فيديو) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

رصدت "الخليج 365"، ردود أفعال عدد من المواطنين، أمام مقابر كلية البنات في منطقة مصر الجديدة، حيث ينتظارون جثمان الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك.

وردد المواطنون، عددًا من الهتافات، منها "تحيا مصر"، "يا جمال قول لأبوك.. 100 مليون بيودعوك"، و"تحيا السيسي"، بينما قالت إحدى المواطنات: "اطمن على عياله وودعنا.. يا رب ارحمه ودخله جنتك".

وكثفت قوات الأمن من تواجدها في محيط مسجد المشير بالتجمع الخامس، لاستقبال عدد من الشخصيات والوفود الدولية والعربية رفيعة المستوى، لتشييع جثمان مبارك، اليوم الأربعاء، بحضور رسمي رفيع المستوى للدولة المصرية.