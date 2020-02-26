أخبار مصر | سر إطلاق المدفعية 21 طلقة أثناء جنازة مبارك العسكرية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر سر إطلاق المدفعية 21 طلقة أثناء جنازة مبارك العسكرية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أطلقت المدفعية 21 طلقة أثناء الجنازة العسكرية للرئيس الراحل محمد حسنى مبارك، وذلك بعد وصول جثمانه لمسجد المشير طنطاوى بالتجمع الخامس لأداء صلاة الجنازة، كتحية إجلال وتقدير، باعتباره ابن من ابناء القوات المسلحة وقائد الدفاع الجوى فى حرب أكتوبر والرئيس الأسبق للبلاد.

وتستعرض الخليج 365 فى نقاط سر إطلاق المدفعية 21 طلقة؟

- عادة البريطانية ولدت خلال السيطرة البريطانية على بحار العالم، فكانت تطلق سبع طلقات كتحية، ليقابل منها 3 طلقات من على كل ساحل ليصبح إجمالى عدد الطلقات واحد وعشرون طلقة.

- اصبح عدد الطلقات يدل على مكانة دول فأطلق لملك بريطانيا 101 طلقة، بينما كانت تطلق 21 طلقة للدول التابعة.

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- تطورت الفكرة لتصبح مظهر من مظاهر التحية والتشريف، سواء فى الجنازات أو فى استقبال الرؤوساء.

- كما تدل على مكانة الأشخاص، ففى أمريكا تطلق 19 طلقة لمن هم أقل من الروؤساء، وفى كندا تطلق 17 طلقة لوزير الدفاع مرة سنويًا.

- أطلقت لأول مرة فى مصر لاستقبال الرؤوساء فى حفل قناة السويس فى عهد الخديوى اسماعيل، فى عام 1869م.

- توالت الطلقات فى وداع الملوك والرؤوساء لتودع الخديو اسماعيل ويعيد الموقف نفسه لاعلان رحيل الملك فاروق، وتابعه الرئيس محمد نجيب بتحية عسكرية، واطلاق المدفاعية الواحد وعشرون طلقة.