أخبار مصر | برلماني يقترح تخصيص أراضي مجانًا لتأسيس مستشفى مجدي يعقوب

تقدم محمد عبدالغني، عضو مجلس النواب، باقتراح برغبة لرئيس مجلس الوزراء، ووزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بشأن تخصيص الدولة للأراضي اللازمة لبناء مستشفى مجدي يعقوب، وذلك تقديرًا وتيسيرًا لمجهوده في المساهمة نحو خدمة المجتمع.

وأكد "عبدالغني"، في بيان اليوم الأربعاء، أن مساهمة الدكتور مجدي يعقوب تُعد جهدًا ساميًا لا يمكن عرقلته لمجرد عدم توافر الأرض اللازمة لاستكمال جهوده في هذا الشأن وهو ما يعتبر تضامن بين الحكومة والعمل المجتمعي لخدمة المجتمع.

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وأوضح أن أمراض القلب تعتبر السبب الأول للوفاة على مستوى العالم وذلك وفقًا لجمعية القلب المصرية، حيث تحصد سنويا أرواح الناس، أكثر من سواها من الأمراض، وتشير إحصائيات منظمة الصحة العالمية إلى أن أمراض القلب تمثل 31% من مجموع الوفيات في العالم.

وقال: وفقًا لإحصائيات جمعية القلب المصرية في 2017، فإن هناك 500 حالة وفاة لكل 100 ألف تحدث سنويا في مصر، بسبب أمراض القلب والأوعية الدموية الناتجة عن قصور الشريان التاجى، وجلطات القلب الحادة، والفشل الحاد في عضلة القلب، وأمراض السكتة الدماغية.

وطالب بسرعة اتخاذ الإجراءات اللازمة، للمساهمة في الحد من ذلك المرض، الذي يودي بأرواح الملايين من الشعب المصري، والتي ازدادت نتيجة نمت الحياة والظروف الحياتية والاقتصادية وعدم قدرة المواطنين في بعض الاحيان على التكفل بمواظبة العلاج والحصول على العلاج.