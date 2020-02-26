شكرا لقرائتكم خبر عن سفارة مصر بإثيوبيا تفتح دفتر التعازي في وفاة «مبارك» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار في إطار إعلان جمهورية مصر العربية حالة الحداد العام لمدة ٣ أيام على رحيل رئيس الجمهورية الأسبق محمد حسني مبارك، قامت السفارة المصرية لدي إثيوبيا الإفادة بتنكيس الإعلام لمدة ٣ أيام وفتح دفتر تعازي رسمي للمعزين من السلطات الإثيوبية والمجتمع الدبلوماسي. وكتبت الدكتورة أماني أبوزيد مفوضة البنية التحتية والطاقة بالاتحاد الإفريقي في دفتر التعازي: «لقد فقدت مصر والأمة العربية قائدًا بارزًا.. كرس حياته لخدمة وطنه وأمته العربية بكل صدق وإخلاص وعمل على رفعة شأنها من أجل الأمن والتنمية وتحقيق التضامن وتعزيز دور مصر إقليميا ودوليا. وإنني لأتقدم إلى الشعب المصرى العظيم وإلى القيادة المصرية الحكيمة وإلى أسرة الفقيد الكريمة بأصدق التعازي وأنعى رئيس الجمهورية الأسبق وقائد نصر أكتوبر المجيد الراحل محمد حسنى مبارك أسأل المولى عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته وإنا لله وإنا إليه راجعون».

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر سفارة مصر بإثيوبيا تفتح دفتر التعازي في وفاة «مبارك» لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المصرى اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.