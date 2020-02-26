شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس جهاز «6 أكتوبر»: رفع كفاءة 23 عمارة بالحي السادس مقامة منذ 1990 والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال المهندس شريف الشربيني، رئيس جهاز تنمية مدينة 6 أكتوبر، أنه جارٍ البدء في أعمال تطوير وتدعيم ورفع كفاءة 23 عمارة منخفضة التكاليف بالحى السادس بالمجاورة العاشرة بالمدينة، والتى تم تنفيذها منذ عام 1990، حيث تم الانتهاء من إسناد المشروع وتسليم الموقع للشركة المنفذة، تمهيداً لبدء الأعمال.

وأشار الشربيني، إلى أنه تم تكليف المركز القومي لبحوث الإسكان والبناء، استشاري المشروع، بضرورة تنفيذ الأعمال بالجودة والدقة المطلوبة، مؤكدًا أن تنفيذ أعمال التطوير ورفع الكفاءة للعمارات منخفضة التكاليف يأتي في إطار الجهود المبذولة من جهاز المدينة لتطويرها، وظهورها بالمظهر اللائق.

وذكر الشربيني، أن جهاز تنمية مدينة 6 أكتوبر لا يدخر جهدًا في تطوير ورفع كفاءة المناطق المختلفة بالمدينة، مشيرًا إلى أنه أصدر تكليفاتٍ للإدارات المختصة بالجهاز بالمتابعة الدورية للمشروعات الجارى تنفيذها بالمدينة للانتهاء من تنفيذها في أسرع وقت وبكفاءة وجودة عالية، وعلى رأسها خطة تطوير ورفع كفاءة الطرق بالشراكة مع القطاع الخاص.​