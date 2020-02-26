شكرا لقرائتكم خبر عن غلق 73 معبرًا عشوائيًا للسكة الحديد في الإسماعيلية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قرر اللواء تامر سعيد، السكرتير العام لمحافظة الإسماعيلية، تشكيل لجنة من كبيري مهندسي السكة الحديد والطرق والكبارى والأزمات والكوارث وتكليفهم بعمل حملات مرورية ودراسة المعابر العشوائية وغير القانونية على خطوط السكك الحديدية بنطاق محافظة الإسماعيلية وذلك نظراً لخطورتها البالغة.

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قال محمود عبدالله، رئيس لجنة المعابر العشوائية على خطوط السكك الحديدية، إن هذه الحملة أسفرت عن غلق عدد 41 معبرا عشوائيا على خط السكة الحديد (نفيشة – السويس) حتى حدود مركز ومدينة فايد – كسفريت، وبيانها، كالتالى: (معبر نهاية مساكن نفيشة جنوبا – كوبرى الضبعية الجديد – عدد 2 كوبرى عزبة عزت بالضبعية – عزبة أبوشلبى – هويس سرابيوم – منطقة الداووية – أمام كنيسة أبوسلطان القرعلى – أمام الكوبرى الأوسط أبوسلطان – أمام كوبرى مشاه عريض بالمخاضة – أمام كوبرى العايدى – أمام عزبة العايدى بالسعيدية – أمام المضيفة أبوعرابى بالسعيدية – كتلة سكانية بمنطقة السعيدية – عدد 5 معابر متقاربة بمنطقة الربايعة – عدد 5 معابر متقاربة أمام مركز شباب البحيرات بالمنشية – منطقة صيدح أمام كوبرى الصيادين – أمام المدرسة الإبتدائية الخشينة – منطقة الصيادين لخدمة الأراضى الزراعية – صيدح معبر خاص بالأراضى الزراعية – أمام كوبرى الصيدين – معبرمشاة بمنطقة صيدح – معبر مشاة وتكاتك أمام كوبرى صيدح – منطقة الصيادين – معبر مشاة بمنطقة الصيادين- معبر مشاة منطقة فايد حتى المحطة – معبر مشاة وسيارات بكسفريت – معبر دراجات بخارية ومشاة بكسفريت نهاية سور المطار الحربى).

وأضاف «عبدالله» أن الحملة قامت أيضا بغلق عدد 32 معبرا عشوائيا على خط السكة الحديد بنها- بورسعيد (حدود مركز ومدينة التل الكبير – الظاهرية)، وبيانها، كالتالى: (مزلقان الواصفية – كوبرى مشاة أمام مقابر أبوسلطان – روض اسكندر – القصاصين المحسمة – عزبة أبوحزين – عزبة أبوحزين 2 – عزبة أبوالسيد المشاعلة – البعالوة – البعالوة الصغرى – عدد 3 معبر بمزارع القوات المسلحة بالبعالوة – عدد 8 معابر بأبوعاشور – عدد 3 معابر بعزبة عطية – عدد 4 معابر بعزبة الشنوانى – عدد 3 معابر بعزبة توفيق – معبرين بعزبة أبوسلاية الظاهرية).

وأشار رئيس اللجنة إلى أنه جار إعداد دراسة لإنشاء كبارى علوية وأنفاق أسفل خطوط السكك الحديدية بديلا لهذه المعابر العشوائية ومن يخالف ذلك يعرض نفسه للمساءلة القانونية.