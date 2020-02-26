شكرا لقرائتكم خبر عن حملة لجهاز «الشيخ زايد» لإزالة التعديات والإشغالات بـ«مولات المدينة» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال المهندس مصطفى فهمى، رئيس جهاز تنمية مدينة الشيخ زايد، إنه تم شن حملة لإزالة التعديات والإشغالات بالمولات التجارية بالمدينة، وذلك بالتعاون مع الإدارات المختصة بجهاز المدينة وشرطة التعمير، وتنفيذاً للقانون.

وأضاف فهمى، إن الحملة شملت عدة مولات تجارية بالحى السابع بالمدينة، وأسفرت عن تنفيذ قرار إزالة لـ«روف مخالف»، ورفع عدة إشغالات مقامة من أصحاب المحال والكافتيريات، تمثلت في التعدى على الأرصفة بالمخالفة للقانون، كما تم إعطاء مهلة لأصحاب المحال والكافتيريات لتقنين أوضاعهم بالترخيص والإشغال قبل استكمال الحملات.

وأكد فهمى، استمرار حملات إزالة التعديات والمخالفات لتشمل المدينة بأكملها، وأنه لا تهاون مع المخالفين حتى ترخيص جميع المحال والمولات التجارية وتقنين مخالفات البناء، مشيراً إلى أن ذلك يأتى في إطار الحفاظ على المظهر الحضارى للمدينة لتكون في مقدمة المدن الجديدة.

حملة لإزالة التعديات والإشغالات بمولات مدينة الشيخ زايد

حملة لإزالة التعديات والإشغالات بمولات مدينة الشيخ زايد

حملة لإزالة التعديات والإشغالات بمولات مدينة الشيخ زايد

حملة لإزالة التعديات والإشغالات بمولات مدينة الشيخ زايد