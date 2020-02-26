شكرا لقرائتكم خبر عن مصر الرسمية والشعبية في وداع مبارك.. والسيسي يتقدم الجنازة العسكرية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تقدم الرئيس عبدالفتاح السيسي، الأربعاء، الجنازة العسكرية للرئيس الأسبق محمد حسني مبارك، بمنطقة المراسم بمسجد المشير طنطاوي، بالتجمع الخامس، وسط حضور كبير مثّل مصر الرسمية، بمشاركة كافة القيادات التنفيذية، وأيضًا الشعبية، ممثلا في عدد كبير من محبيه ورموز نظامه السابق وبعض وفود الدول العربية وممثلي الدول والسفارات الأجنبية، وبعد إطلاق المدفعية الطلقات عملا بمراسم الجنازات العسكرية للرؤساء، سار النعش مغطى بعلم مصر، وصافح الرئيس السيسي جمال وعلاء نجلي الرئيس الأسبق مقدمًا واجب العزاء.

وأقيمت صلاة الجنازة على جثمان الرئيس الأسبق مبارك داخل مسجد المشير طنطاوي عقب صلاة الظهر، وحمل علاء وجمال نجلي الرئيس الأسبق النعش وسط المشيعين، وشهد محيط المسجد تكثيف الإجراءات الأمنية واستعدادات الفرق العسكرية المشاركة في الجنازة قبل صلاة ظهر الأربعاء، حيث وصل جثمان الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك في طائرة هليكوبتر برفقة نجليه، وهبطت في باحة المسجد تمهيدًا للصلاة عليه، وظهر كل من علاء وجمال مبارك وبدى الحزن يخيم عليهما بعد وصول الجثمان مباشرة إلى المسجد، وأدى الحضور صلاة الجنازة على الراحل وبعدها حمل نجلا مبارك جثمان والدهما إلى خارج المسجد ليتم وضعه على عربة التشييع التي تجرها الخيول، كما ظهر حفيد الرئيس الأسبق عمر علاء مبارك.

وشملت قائمة الحضور من الأجهزة التشريعية والتنفيذية الدكتور على عبدالعال، رئيس مجلس النواب، والدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وشيخ الأزهر الدكتور أحمد الطيب، وقداسة البابا تواضروس الثاني، والمستشار عدلي منصور، الرئيس السابق، والمهندس إبراهيم محلب، رئيس مجلس الوزراء الأسبق، ومن رجال ورموز نظام الرئيس الراحل مبارك، الدكتور أحمد نظيف، رئيس الوزراء الأسبق واللواء زكريا عزمي، رئيس ديوان رئيس الجمهورية الأسبق، والفريق أحمد شفيق رئيس الوزراء الأسبق، والدكتور أحمد سرور، رئيس مجلس الشعب الأسبق، والدكتور سيد مشعل، وزير الإنتاج الحربي الأسبق، وأحمد عز، أمين تنظيم الحزب الوطني المنحل، ولفيف من الوزراء الحاليين والسابقين والقيادات العسكرية والشرطية.

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ونُقل جثمان مبارك بطائرة من مسجد المشير إلى مقبرة الفقيد بشرق القاهرة بمنطقة مدينة نصر، حيث تم تجهيز مهبط خاص للطائرات لاستقبال جثمان الرئيس الأسبق.

ورصدت «المصري اليوم» مجموعة من المشاهد داخل قاعة المسجد، أولها أن مراسم تشييع الجنازة شهدت أكبر حضور لرموز النظام الأسبق منذ رحيله بقيام ثورة يناير وتخلي مبارك عن الحكم، وثانيها الظهور الأول العلني أمام عدسات المصورين لسوزان مبارك بعد فترة انقطاع دامت لأكثر من 10 سنوات، وثالثها حالة البكاء وعدم التماسك التي ظهر عليها نجلا الراحل علاء وجمال، ومن بين المشاهد أيضًا اصطفاف المعزيين، ففي بداية الاصطفاف في ساحة مسجد المشير وقف رموز النظام الأسبق يتقدمهم وزير الدولة للإنتاج الحربي الأسبق سيد مشعل، ورئيس مجلس الشعب الأسبق الدكتور فتحي سرور، وزكريا عزمي، رئيس ديوان رئاسة الجمهورية الأسبق، ثم طُلب منهم الخطى للخلف ليتقدم الصفوف مدبولي و«عبدالعال» و«الطيب» ووزير الأوقاف، ومن ضمن المشاهدات أيضًا اصطفاف عدد كبير منذ الساعات الأولى لصباح اليوم، لمحبي ومؤيدي مبارك وعدد من المعزين أمام مسجد المشير، حاملين لافتات وشعارات مؤيدة له، وردد البعض منهم «لا إله إلا الله حسني مبارك حبيب الله».

وتوفى أمس الثلاثاء، الرئيس الأسبق محمد حسنى مبارك، الرئيس الرابع لجمهورية مصر العربية، ونعت رئاسة الجمهورية في بيان لها الفقيد، وقال بيان الرئاسة: «تنعى رئاسة الجمهورية ببالغ الحزن رئيس الجمهورية الأسبق محمد حسني مبارك، لما قدمه لوطنه كأحد قادة وأبطال حرب أكتوبر المجيدة، حيث تولى قيادة القوات الجوية أثناء الحرب التي أعادت الكرامة والعزة للأمة العربية، وتقدمت رئاسة الجمهورية بخالص العزاء والمواساة لأسرة الفقيد الذي وافته المنية صباح أمس الثلاثاء».

كما تم إعلان حالة الحداد العام في جميع أنحاء الجمهورية لمدة ثلاثة أيام، حدادًا على وفاة الرئيس الأسبق لجمهورية مصر العربية محمد حسني مبارك، وذلك اعتبارًا من الأربعاء، ونعت القيادة العامة للقوات المسلحة ابنا من أبنائها وقائدًا من قادة حرب أكتوبر المجيدة الرئيس الأسبق لجمهورية مصر العربية محمد حسني مبارك، والذي وافته المنية صباح اليوم، وتتقدم لأسرته ولضباط القوات المسلحة ولجنودها بخالص العزاء وندعوا المولى سبحانه وتعالى أن يتغمده بواسع رحمته.