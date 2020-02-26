شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على سبب غياب وزير الدفاع عن جنازة مبارك والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

كشف الفنان تامر عبدالمنعم السبب وراء غياب الفريق أول محمد زكي، القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحرب، عن جنازة الرئيس الأسبق حسني مبارك، والتي أقيمت ظهر اليوم بمسجد المشير طنطاوي.

وقال عبدالمنعم، في اتصال هاتفي مع أحمد موسي، عبر شاشة «صدى البلد» إن السبب هو تواجد وزير الدفاع خارج البلاد في زيارة رسمية لدولة باكستان.

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كان المتحدث العسكري، تامر محمد محمود الرفاعي، قد أعلن عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، مغادرة زكي للبلاد، وقال إن الفريق أول محمد زكي، القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، غادر القاهرة متوجهاً إلى العاصمة الباكستانية إسلام آباد على رأس وفد عسكرى رفيع المستوى في زيارة رسمية تستغرق عدة أيام في إطار تعزيز العلاقات العسكرية بين البلدين.