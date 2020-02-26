شكرا لقرائتكم خبر عن لتغيبهم عن العمل.. محافظ الإسكندرية يحيل طاقم طوارئ مستشفى القباري للتحقيق والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أحال اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، طاقم استقبال الطوارئ بمستشفى القباري التخصصي غربي المدينة، للتحقيق لتغيبهم عن العمل.

جاء ذلك خلال زيارة مفاجئة أجراها المحافظ للمستشفى، اليوم الأربعاء، للوقوف على مستوى وجودة الخدمات الطبية المقدمة للمرضى وحسن معاملتهم.

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وأكد «الشريف» أن الغرض من الزيارة المفاجئة للمستشفى هو الوقوف على الخدمة الطبية الحقيقية التي تقدم للمرضي، مشيرا إلى أنه سيقوم بالعديد من الزيارات والجولات المفاجئة للمستشفيات بدون سابق إنذار للتأكد من الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين.

وخلال جولته، تفقد المحافظ أقسام المستشفى المختلفة، ومنها الاستقبال والطوارئ والعناية المركزة وبنك الدم ووحدة العلاج الكيماوي بقسم الأورام ووحدة الغسيل الكلوي. وشدد على عدم إرهاق مرضى الفشل الكلوي بدفع تكاليف التحاليل المطلوبة منهم شهريا والتزام المستشفى بإجراءها في المواعيد المحددة لها، والتأكد من توافر مستلزمات الإسعافات الأولية وأدوية الطوارئ.

وأشار إلى أنه سيجرى التواصل مع مديرية الشؤون الصحية، لتوفير كافة احتياجات المستشفى من الكوادر الطبية وفرق التمريض والمعدات والأجهزة اللازمة طالما كان هناك احتياج حقيقي.

اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية يتفقد مستشفى القباري التخصصي

اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية يتفقد مستشفى القباري التخصصي

اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية يتفقد مستشفى القباري التخصصي

اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية يتفقد مستشفى القباري التخصصي

اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية يتفقد مستشفى القباري التخصصي

اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية يتفقد مستشفى القباري التخصصي