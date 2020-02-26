شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس قناة السويس: 100 مليون طن زيادة في حمولات السفن.. ولم نتأثر بـ«كورونا» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

استقبل الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس، الأربعاء، وفداً رفيع المستوى من لجنة الشؤون الإفريقية بمجلس النواب برئاسة النائب طارق رضوان رئيس اللجنة وبرفقته أعضاء اللجنة، بحضور عدد من قيادات الهيئة، وذلك بمركز المحاكاة والتدريب البحري التابع للهيئة بالإسماعيلية.

في كلمته، رحب الفريق ربيع بالوفد وعبر عن تقديره للدور المنوط بلجنة الشؤون الإفريقية بمجلس النواب لدعم علاقات التعاون والشراكة مع الأشقاء الأفارقة وتقوية الروابط المختلفة على المستويين الشعبي والرسمي، متمنياً نجاح المساعي المختلفة للتقارب المصري الإفريقي.

وأكد الفريق ربيع أن قناة السويس الجديدة تعدت كونها أحدث مشروعات تطوير المجرى الملاحي، حيث نجحت في تعزيز تنافسية القناة والحفاظ على مكانتها الرائدة، ورفع تصنيفها، بزيادة القدرة العددية والاستيعابية، وعامل الأمان الملاحي وغيرها من المزايا الملاحية التي نجحت في كسب ثقة العملاء من التوكيلات الملاحية.

وأضاف «ربيع» أن الرئيس عبدالفتاح السيسي يتابع بشكل دوري حركة الملاحة بالقناة، وسأله أكثر من مرة عن حجم السفن المارة بالقناة والإيرادات ومدي تأثرها بالأوضاع الاقتصادية العالمية، وكان رد رئيس الهيئة إنها في تزايد، وعندما سأله الرئيس عن كيفية تحقيق ذلك، كان رد رئيس الهيئة أن السياسة التسويقية الجديدة التي تتبعها القناة عملت على زيادة معدل السفن المارة بالقناة بما ساهم في تعويض تراجع نمو التجارة العالمية، بجانب أن السياسة التسويقية الجديدة للقناة والجاهزية للمراكب والسفن أدت إلى زيادة الحمولات لتصل في العام المالي 2018/2019 لتصبح 1.2 مليار طن بزيادة قدرها 100 مليون طن عن العام السابق له.

وأكد رئيس هيئة قناة السويس أن حركة الملاحة ومرور السفن من قناة السويس لم تتأثر حتى الآن من توابع انتشار فيروس كورونا «رغم أن 13% من تجارة الصين تمر بقناة السويس.. لكننا حتى الآن لم نتأثر ومحافظين على الأرقام«.

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خلال اللقاء استعرض رئيس الهيئة الإحصائيات الملاحية في قناة السويس لعام 2018/2019، كما قام بإلقاء الضوء على جهود الهيئة لتطوير المجرى الملاحي للقناة من خلال عدة خطوات متوازية أبرزها عمليات المسح والصيانة المستمرة باستخدام معدات وكراكات الهيئة، علاوة على إنشاء جراجات على جانبي القناة للطوارئ وتطوير محطات مراقبة الملاحة على طول القناة وتجهيزها وتشغيلها بشكل إليكتروني لمواكبة التحول الرقمي.

كما استعرض الفريق ربيع خطة إعادة هيكلة الشركات التابعة للهيئة، مؤكدا أنه وضع ضمن أولوياته منذ تولي مسئولية إدارة الهيئة العمل على تحويل شركات الهيئة لنقطة قوة تخدم الاقتصاد المصري بتحقيق أرباحا تتناسب مع إمكانات وقدرات هذه الشركات.

من جانبه، أعرب النائب طارق رضوان رئيس لجنة الشؤون الإفريقية بمجلس النواب عن تقديره للجهود المبذولة من قبل هيئة قناة السويس لدفع عجلة التنمية بمنطقة القناة، مؤكداً استعداد لجنة الشؤون الإفريقية بمجلس النواب للعمل على دعم سُبل التعاون المصري الإفريقي وذلك بنقل تطورات المشروعات القومية التي تتبناها الهيئة والتعريف بها والعمل كسفراء لجذب الاستثمارات الإفريقية، وذلك تنفيذاً لرؤية السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية بتحقيق التعاون والربط بين مصر وإفريقيا في كافة المجالات.

خلال الزيارة، شاهد الوفد عرضا تقديمياً عن تاريخ القناة ومراحل تطويرها المختلفة مروراً بمشروع قناة السويس الجديدة الذي نجح في رفع تصنيف القناة عالمياً والحفاظ على مكانتها الرائدة.

في ختام الزيارة، قدم الفريق أسامة ربيع درع قناة السويس الجديدة إلى النائب طارق رضوان رئيس لجنة الشؤون الإفريقية بمجلس النواب.

عقب ذلك توجه الوفد لمشاهدة نموذج لمحاكاة السفن بقاعة مركز المحاكاة، تلاها القيام بجولة بحرية في قناة السويس الجديدة ثم تفقد موقع أنفاق الإسماعيلية لمشاهدة حجم الإنجاز على أرض الواقع.