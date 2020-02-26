شكرا لقرائتكم خبر عن أميرة سالم: نقلنا جنازة مبارك حصريًا على التلفزيون المصري بـ29 مصورًا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قالت أميرة سالم، رئيس قطاع الأخبار، إن قطاع الأخبار بالتليفزيون المصري نقل الجنازة العسكرية للرئيس الأسبق محمد حسني مبارك من مسجد المشير حصريا، وحصلت وكالات الأنباء العالمية والعربية على مراسم الجنازة، نقلا عن التليفزيون المصري.

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وأضافت «سالم»: «كان هناك تنسيق مع وكالة الأنباء الفرنسية والأسوشيتد برس، للحصول على الجنازة العسكرية التي أقيمت للرئيس في مسجد المشير، كما حصل أيضا اتحاد إذاعات الدول العربية على الجنازة أيضا، نقلا عن التليفزيون المصري.

وبدوره قام اتحاد إذاعات الدول العربية ببث الجنازة على محطات الدول العربية الشريكة في الاتحاد.

وأشارت «سالم» إلى أنه تم الاستعداد لنقل الجنازة من خلال 29 مصورا و8 مخرجين و5 مراسلين، والمذيع محمد ترك، كما ساهم في نقل الجنازة ثلاث سيارات إذاعة خارجية وخمسة أجهزة tvu، مؤكدة أن قطاع الأخبار سيكون موجودا في تلقي عزاء الرئيس في حال موافقة أسرة الراحل على وجود كاميرات.