شكرا لقرائتكم خبر عن 40.7 مليون جنيه لتطوير شبكة «مياة شرب العصافرة قبلي» بالإسكندرية (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن الدكتور ياسر الجندي، رئيس حي ثان المنتزه في الإسكندرية، البدء في تطوير شبكة مياة شرب العصافرة قبلى بتكلفة إجمالية تصل إلى نحو 40.7 مليون جنيه وذلك وفقا للبروتوكول الذي تم توقيعه في ديسمبر الماضي بين المحافظة وصندوق تطوير العشوائيات التابع لرئاسة مجلس الوزراء.

وكلَّف رئيس الحي الأربعاء مفتشي المتابعة الميدانية بمتابعة أعمال تطوير شبكة المياه التي تتم حاليا بمنطقة العصافرة قبلي حيث جرت متابعة وتفقد أعمال الحفر لمد مواسير المياه بالمنطقة وتأتي الأعمال استكمالا لخطة الدولة في التطوير والارتقاء بالمناطق العشوائية غير المخططة بصورة متكاملة، ولرفع المعاناة عن أهالي الإسكندرية في المناطق العشوائية، ورفع كفاءة شبكات البنية التحتية بها وتنفيذ محطات وشبكات لمياه الشرب والصرف الصحي وأعمال رصف الطرق وأعمال إنارة الشوارع بما يتماشى مع الاشتراطات التخطيطية والمخطط الاستراتيجى لمحافظة الإسكندرية.

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وأوضح «الجندي» أنه تم الانتهاء من المرحلة الأولى لتطبيق منظومة التحول الرقمي بتغطية نحو 70% من المواقع المحددة بنطاق الحي في إطار تطبيق المنظومة بمختلف المؤسسات الحكومية، حيث تم تنفيذ أعمال مد الكابلات بدءًا من كلية التربية الرياضية بمنطقة طوسون وصولاً إلى سنترال المعمورة فضلا عن الإنتهاء من نقاط منطقة طوسون وجاري مد الكابلات بالمنطقة باللإضافة إلى الانتهاء من أعمال لحام بوكسات التحول الرقمي بجوار مكتب بريد أبي قير، مشيرًا إلى أهمية منظومة التحول الرقمي وميكنة كافة القطاعات الحكومية بالدولة، في كونها تشتمل على مرونة فائقة قادرة على إستيعاب تطبيقات جديدة وعناصر معلوماتية هائلة في المستقبل، خاصة وأن البنية المعلوماتية تعتمد على ثلاث منصات أولها هي الخدمات المميكنة.

وأعلن «الجندي» إطلاق حملة ترشيد المياة المقرر إقامتها بعزبة البرنس القبلي في الفترة من 17- 22 مارس المقبل بهدف ترسيخ ثقافة ترشيد استهلاك المياه ونشر الوعي لدى المواطنين لعدم استخدام مياه الشرب في غير الغرض المخصص لها المتزامنة مع حملة «اتحضر للأخضر» وتأكيدها على ترشيد استهلاك المياه والحفاظ على شبكة الصرف الصحي ورفع الوعي بأهمية الحفاظ عليهما بمشاركة مختلف الجهات التنفيذية، وفي إطار الإحتفال باليوم العالمي للمياه الذي يوافق 22 مارس من كل عام.

وقال إن الهيئة العربية للتصنيع أنتهت من زرع 70 عامود إنارة بطول 10.5 مترًا بعدد 70 كشاف قدرة 100 وات، حيث تأتي الأعمال تنفيذًا للخطة الإستثمارية للعام 2019- 2020 لرفع كفاءة مرفق الإضاءة العامة بنطاق الحي وإنارة كافة الشوارع الرئيسية والفرعية تيسيرًا على المواطنين.

تطوير شبكة مياة الشرب بالعصافرة ومد كابلات التحول الرقمى لـ70% من مواقع المنتزه فى الإسكندرية

تطوير شبكة مياة الشرب بالعصافرة ومد كابلات التحول الرقمى لـ70% من مواقع المنتزه فى الإسكندرية

تطوير شبكة مياة الشرب بالعصافرة ومد كابلات التحول الرقمى لـ70% من مواقع المنتزه فى الإسكندرية

تطوير شبكة مياة الشرب بالعصافرة ومد كابلات التحول الرقمى لـ70% من مواقع المنتزه فى الإسكندرية

تطوير شبكة مياة الشرب بالعصافرة ومد كابلات التحول الرقمى لـ70% من مواقع المنتزه فى الإسكندرية

تطوير شبكة مياة الشرب بالعصافرة ومد كابلات التحول الرقمى لـ70% من مواقع المنتزه فى الإسكندرية

تطوير شبكة مياة الشرب بالعصافرة ومد كابلات التحول الرقمى لـ70% من مواقع المنتزه فى الإسكندرية

تطوير شبكة مياة الشرب بالعصافرة ومد كابلات التحول الرقمى لـ70% من مواقع المنتزه فى الإسكندرية

تطوير شبكة مياة الشرب بالعصافرة ومد كابلات التحول الرقمى لـ70% من مواقع المنتزه فى الإسكندرية

تطوير شبكة مياة الشرب بالعصافرة ومد كابلات التحول الرقمى لـ70% من مواقع المنتزه فى الإسكندرية

تطوير شبكة مياة الشرب بالعصافرة ومد كابلات التحول الرقمى لـ70% من مواقع المنتزه فى الإسكندرية