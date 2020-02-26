شكرا لقرائتكم خبر عن مسرح شو في الكويت في أول مارس والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

بعد إيقاف الموسم الأول لمشروع مسرح شو داخل مصر بسبب المشاكل التي حدثت مؤخرًا والخلاف حول حقوق الملكية لأسامي النصوص المسرحي، يستعد فريق مسرح شو لتقديم 4 عروض مسرحية كوميدية لم تشهدها خشبة مسرح من قبل في الكويت، أول شهر مارس، وهم: «العيال كبرت ٢ - مدرسه المشاغبين ٢- إنها حقًا عائلة محترمة ٢- سك على بناتك ٢».

وأكدت إدارة العلاقات العامة بمشروع «مسرح شو» أنه تم التواصل مع مركز جابر الثقافي الذي يعتبر أهم مركز حكومي وتجاري تابع للديوان الأميري بالكويت، موضحة أن الفرقة تستكمل بروفاتها النهائية والمكثفة لتقديم تلك العروض.

وصرحت الإدارة الفنية بالمشروع أن لكل عمل له طابعه الخاص من حيث الكوميديا والمحاكاة المعاصرة من خلال تقديم الأجزاء الثانية لتلك الأعمال وتخليد ذكرى هؤلاء النجوم الذي لا يزال التاريخ يذكرهم حتى الآن عن طريق تقديمها بشكل كوميدي معاصر.