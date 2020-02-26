شكرا لقرائتكم خبر عن 8 مشاهد من جنازة مبارك العسكرية.. أبرزها غياب المشير طنطاوي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

مع انتهاء مراسم الجنازة العسكرية للرئيس الأسبق حسني مبارك من مسجد المشير طنطاوي، بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي، وعدد من الوزراء والشخصيات العامة، رصدت الكاميرات أبرز المشاهد:

- تشديدات أمنية منذ الصباح في محيط مسجد المشير طنطاوي.

- التحضير لمهبط خاص للطائرة التي تقل جثمان الرئيس الأسبق.

- رافق علاء وجمال، نجلا الرئيس الأسبق، جثمان والدهما إلى داخل المسجد لإقامة صلاة الجنازة عليه وسط مجموعة من الشخصيات العامة وكبار المسؤولين.

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- ظهر حفيد الرئيس الأسبق عمر علاء مبارك في الصف الأول خلال تشييع مراسم جنازة جده.

- تقدم الرئيس عبدالفتاح السيسي الجنازة العسكرية.

- حضر عدد من رجال نظام مبارك الجنازة.

- المشهد الأبرز الذي رصدته الكاميرات غياب المشير حسين طنطاوي عن الجنازة.

- صافح السيسي كلاً من علاء وجمال وتقدم بواجب العزاء لسوزان ثابت زوجة مبارك.