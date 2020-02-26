شكرا لقرائتكم خبر عن منح الدكتورة هالة زايد جائزة «التميز في تعزيز التغطية الصحية» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

يتسلم الدكتور محمد جاد، رئيس هيئة الإسعاف المصرية، والمشرف على العلاقات الصحية الخارجية، اليوم الأربعاء، نيابةً عن الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، جائزة «التميز في تعزيز التغطية الصحية»، والتي يمنحها لها ملتقى اتحاد المستشفيات العربية.

وأوضح الدكتور خالد مجاهد، مستشار وزيرة الصحة والسكان لشؤون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن «ملتقى اتحاد المستشفيات العربية، كان قد دعا في دورته الثانية والعشرين، الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان بجمهورية مصر العربية لتسليمها جائزة التميز في تعزيز التغطية الصحية، وذلك تقديرًا لجهودها في إحداث طفرة وتطور واضح بمنظومة الرعاية الصحية في مصر».

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وأضاف «مجاهد» أن «حفل ملتقى اتحاد المستشفيات العربية السنوي، يكرم الدكتورة هالة زايد لما حققته من إنجاز في تطبيق مشروع التأمين الصحي الشامل، بالإضافة إلى الإنجازات التي حققتها مصر في مجال الصحة العامة من خلال المبادرات الرئاسية والتي نالت إشادات دولية عدة».

يذكر أن اتحاد المستشفيات العربية أطلق جائزة التميز والقيادة في عالم الصحة عام 2004، وذلك بهدف تقديم النموذج الأمثل للمشاريع والشخصيات المتميزة في عالم الصحة، وتسليط الضوء على المبادرات والأعمال والمشروعات الرائدة في عالم الصحة، بما يساهم في تعزيز جودة خدمات قطاع الرعاية الصحية في الوطن العربي.

وتمنح جائزة اتحاد المستشفيات العربية لعدد محدود من الشخصیات العامة ذات الجھود الواضحة في المجال الصحي، حیث تم منحھا خلال السنوات الماضية إلى كل من الشیخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئیس دولة الإمارات حاكم إمارة دبي، والأمیر الولید بن طلال، وعمرو موسى، الأمین العام السابق لجامعة الدول العربیة، وعددا محدود من وزراء الصحة العرب.