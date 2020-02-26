شكرا لقرائتكم خبر عن انطلاق 12 رحلة بالون طائر على متنها 250 سائح بغرب الأقصر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

انطلقت، الأربعاء، 12 رحلة بالون طائر على متنها 250 سائحًا وسائحة من جنسيات مختلفة، عقب تحسن الأحوال الجوية، بعد توقف دام على مدار يومين، والتي تزينت بها مدينة الأقصر، لمشاهدة الآثار والمعابد المنتشرة بالبرين الغربي والشرقي، والاستمتاع بها، ومشاهدة آثار ومعابد المدينة المنتشرة وسط المناظر الطبيعية، المتاخمة للجبال ونهر النيل الخالد والطبيعة الخلابة التي تتمتع بها مدينة الأقصر.

وأكد محمود بدوي، مدير احدى شركات البالون الطائر بالأقصر، أن سماء المدينة تزينت، الأربعاء بعدد 12 رحلة للبالون من مختلف الشركات العاملة فبها، موضحًا أن الإقبال على الرحلات عاد بعد تحسن الأحوال الجوية، باعتبارها من أهم البرامج السياحية التي يقبل عليها السياح المتوافدين لزيارة المعالم والمقاصد الاثرية والسياحية في عاصمة السباحة العالمية، لافتًا إلى أن رحلات البالون الطائر من أهم رحلات المغامرة التي يقدم عليها السياح الأجانب بالاقصر، مؤكدًا أن هناك تنسيق كامل مع الجهات الامنية بالمحافظة بالاضافة إلى التعاون مع كافة الجهات المعنية والاهتمام بجميع الوسائل التي تحافظ على أمن وسلامة المشاركين في الرحلات والالتزام الكامل بالقواعد التي حددتها الجهات الامنية وسلطات الطيران المدنى بالهبوط بالبالون في المطار المحدد لها غرب المدينة.