شكرا لقرائتكم خبر عن نادي قضاة مصر ينكس الأعلام حدادًا على مبارك والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن مجلس إدارة نادي القضاة، برئاسة المستشار محمد عبدالمحسن، اليوم الأربعاء، تنكيس الأعلام من أعلى النادى، حدادًا على وفاة حسنى مبارك، رئيس الجمهورية الأسبق، وذلك لمدة 3 أيام، اعتبارًا من اليوم حتى غروب شمس 28 فبراير الجاري.

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وكان مجلس إدارة النادي، نعى مبارك، الثلاثاء، الذي وافته المنية عن عمر يناهز الـ92 عامًا، بعد صراع مع المرض.

وجاء في بيان للنادي: «ينعي نادي قضاة مصر ببالغ الحزن قائدًا وزعيمًا قدم لوطنه الكثير، أجل القضاء وقدره، الرئيس الأسبق لجمهورية مصر العربية محمد حسنى مبارك الذي وافته المنية، صباح الثلاثاء، مستذكرًا تاريخ عسكري طويل ومشرف لابن من أبناء القوات المسلحة، وقائدًا من قادة حرب أكتوبر المجيدة التي أعادت العزة والكرامة للأمة العربية».

وأضاف بيان النادي: «نتقدم لأسرته ولضباط القوات المسلحة ولجنودها بخالص العزاء، داعين الله أن يسكنه فسيح جناته وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان وحُسن العزاء».