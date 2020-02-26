شكرا لقرائتكم خبر عن حياة حسني مبارك في حلقة خاصة ببرنامج «المواجهة» على «القاهرة والناس» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

يقدم الإعلامي أحمد سالم حلقة خاصة، الأربعاء، ببرنامج «المواجهة» المذاع على قناة القاهرة والناس، عن الرئيس الراحل حسني مبارك، حيث تشهد الحلقة الحديث عن محطات في حياة الرئيس الأسبق «مبارك» بداية من دراسته وحياته العسكرية وحتى المشهد الأخير من جنازته، ويتطرق البرنامج لتسليط الضوء على محطات في حياة مبارك وقراراته السياسية.

كما يتحدث برنامج «المواجهة» في حلقته، اليوم، على قناة «القاهرة والناس»، عن دور الدولة في تكريم قائد عسكري كبير بقيمة الرئيس الأسبق حسني مبارك وحرصها على تخليد ذكرى أحد أبطال حرب السادس من أكتوبر وإقامة جنازة عسكرية حضرها الرئيس عبدالفتاح السيسي وكبار قادة القوات المسلحة ورجال الدولة.

وتوفى الرئيس الأسبق حسنى مبارك، الثلاثاء، عن عمر يناهز 92 عامًا، والرئيس الأسبق من مواليد محافظة المنوفية مايو 1928، والتحق بالكلية الحربية وحصل على بكالوريوس العلوم العسكرية ودرجة البكالوريوس في العلوم الجوية عام 1950، وعين مديرًا للكلية الجوية في إطار حملة تجديد لقيادات القوات المسلحة، ثم رئيسًا لأركان حرب القوات الجوية المصرية وقائدًا للقوات الجوية.