شكرا لقرائتكم خبر عن 4 رؤساء وزراء يحضرون جنازة مبارك.. وغياب الجنزوري والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شهدت جنازة الرئيس الأسبق حسني مبارك، التي شيعت بمسجد المشير طنطاوي، ظهر اليوم، حضور عدد من الشخصيات العامة والوزراء.

وسجلت الكاميرات حضور عدد من رؤساء الوزراء الذين تولوا رئاسة الوزراء في أوقات مختلفة، فيما غاب الدكتور كمال الجنزوري، رئيس الوزراء الأسبق في عهد مبارك وبعد ثورة 25 يناير، كما لم يظهر في المشهد شريف إسماعيل ، رئيس الوزراء السابق، بالإضافة إلى عصام شرف وحازم الببلاوي، اللذان توليا رئاسة الحكومة بعد ثورتي 25 يناير و30 يونيو.

البداية مع رئيس الوزراء الحالي، مصطفى مدبولي، الذي تولى المسؤولية في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، في يونيو 2018.

المهندس إبراهيم محلب، رئيس مجلس الوزراء الأسبق، الذي جاء في عهد الرئيس السابق عدلي منصور فبراير 2014 ثم أعاد الرئيس عبدالفتاح السيسي تكليفه بتشكيل الوزارة الثانية له في يونيو 2014، كان من ضمن الحضور وفقاً لما أكده الفنان تامر عبدالمنعم في تصريحاته التليفزيونية.

Advertisements

الفريق أحمد شفيق، الذي كان رئيساً للوزراء في عهد مبارك وبعد ثورة 25 يناير، حيث تولى رئاسة الوزراء في يناير 2011، قبل أيام من تنحى مبارك، وواصل رئاسته للوزراء بعد تنحيه.

أحمد نظيف، أحد رجال مبارك ورئيس الوزراء خلال حكمه، والذي بقى في منصبه ما يقارب الـ7 سنوات، قبل إبعاده بمظاهرات يناير 2011.

مبارك توفي أمس عن عمر يناهز 92 عاما، في غرفة للرعاية المركزة بعد أسابيع من خضوعه لعملية جراحية.

ونعته الرئاسة المصرية والقوات المسلحة الرئيس الراحل كأحد أبطال حرب أكتوبر عام 1973 وأعلنت الرئاسة الحداد العام ثلاثة أيام.

وشارك مسؤولون عسكريون كبار في تشييع مبارك، وذكر التليفزيون الرسمي أنه تم نقل جثمان مبارك جوا من المسجد الذي سيُصلى عليه فيه إلى المكان الذي سيوارى فيه الثرى.

من جهتها، رفعت سلطات مطار القاهرة درجة الاستعداد للحالة القصوى لاستقبال وفود المعزين ومعظمهم من الدول العربية.