شكرا لقرائتكم خبر عن تصنيع سيارة ذكية تعمل بالطاقة الشمسية والكهرباء والبنزين بـ«هندسة المنصورة» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تمكن فريق مكون من 10 طلاب بكلية الهندسة جامعة المنصورة من تصميم وتصنيع سيارة تعمل بالطاقة الشمسية والكهرباء والبنزين براكب واحد، كمشروع للتخرج من برنامج الميكاترونكس بالكلية، وتم عرض السيارة ذات الحجم الصغير واللون الأبيض على هامش ملتقى الهندسة الأول الذي نظمته الكلية منذ بداية الأسبوع الجاري.

ضم الفريق، الطلاب محمد جمعه صالح، قائد الفريق، ومحمد إبراهيم، وصبري السيد، محمد صلاح الدين، أحمد طلحة، إياد أحمد، حسين السيد، عبدالعزيز إبراهيم، أكرم أحمد، أحمد عماد، وتحت إشراف الدكتور سيد أبوالأنوار، الأستاذ بقسم الهندسة الكهربية.

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وقال الطالب محمد جمعه صالح، قائد الفريق، في شرح السيارة: «تعمل بالطاقة الشمسية ومحرك احتراق داخلى بالكهرباء أو البنزين، ووزنها لا يتعدى 186 كيلو جرام وسرعتها تصل إلى ٦٠ كيلو متر في الساعة، وبزمن تسارع ٦ ثواني، ووزنها بدون السائق ١٨٦ كيلوجرام فقط، كما يمكنها السير مسافة ٤٥ كيلو متر للشحنة الواحدة».

تصنيع سيارة ذكية تعمل بالطاقة الشمسية والكهرباء وبالنزين بهندسة المنصورة

وأضاف «صالح»: «صنعنا السيارة بالكامل فيما عدا الموتور والبطاريات، فقد تم تصميمها وتصنيع كل من الشاسية وكرسي القيادة والتابلوه من مادة الألومنيوم خفيف الوزن أما الجسم الخارجي فهو من مادة الفيبر جلاس، ونظام التوجيه والفرامل من خام الحديد».

وتابع: «تصميم السيارة استغرق 4 شهور منهم شهرين في مرحلة التصميم، وشهرين آخرين في مرحلة التصنيع، وبالفعل تمكنا من تنفيذ النموذج الأولي لها والذي يمكن البناء عليه وتطويره».

من جهته، أشار الدكتور سيد أبوالأنوار، الأستاذ بقسم الهندسة الكهربية والمشرف على المشروع: «السيارة تتميز بالشحن من ثلاث مصادر للطاقة ويمكن الاعتماد على أي منهما الأول مصدر طاقة 220 فولت AC، أو من خلال الخلايا الشمسية المدمجة على جسم السيارة، أو المولد الداخلي الذي يعمل بالبنزين»، مضيفا أن المشروع فاز بدعم أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجي ضمن برنامج مشروع «بدايتي» لدعم مشاريع التخرج المتميزة. وطالب بأن يتبنى رجال الأعمال الفكرة وأن يتم تصنيع سيارة مصرية خالصة داخل مصانع مصرية وبأيدي مصرية.