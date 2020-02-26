شكرا لقرائتكم خبر عن إيطاليا تعلن عن 12 وفاة و374 إصابة بفيروس كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت الحكومة الإيطاليه عن وفاة 12وإصابة 374 نتيجة إصابتهم بفيروس كورونا، وفق ما ذكرته شبكة سكاي نيوز فى خبر عاجل لها.

يذكرأن منظمة الصحة العالمية، أعلنت انها ستعقد اجتماعا مشتركا مع وزارة الصحة الإيطالية، اليوم لمناقشة انتشار فيروس كورونا في إيطاليا بعد تزايد أعداد الإصابة، وذلك فى مقر وزارة الصحة الإيطالية فى روما، بحضور الدكتور هانز كلوج المدير الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية لأوروبا، والدكتور روبرتو سبيرانزا وزير الصحة الإيطالي، الدكتورة ستيلا كيرياكيدس مفوضة الصحة والسلامة الغذائية بالاتحاد الأوروبي، والدكتورة أندريا عمون مديرة المركز الأوروبي للوقاية من الأمراض والسيطرة عليها (ECDC) .

وسيلى الاجتماع مؤتمر صحفي مباشر، باللغتين الإنجليزية والإيطالية، يتم بثه على صفحة فيسبوك الرسمية لوزارة الصحة الإيطالية، يتم تشجيع الصحفيين المهتمين على الاستماع إلى المؤتمر ومشاهدته.

وأبلغت إيطاليا عن زيادة سريعة في حالات فيروس كورونا المؤكد مختبريًا (COVID-19) منذ 21 فبراير الجارى.

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يوجد فريق من خبراء منظمة الصحة العالمية ومنظمة الصحة العالمية بقيادة منظمة الصحة العالمية حاليًا في إيطاليا لدعم السلطات الإيطالية في فهم الموقف.

من جانبها، تقوم وزارة الصحة البريطانية بتكثيف طرق الكشف بحيث يتم تلقائيًا اختبار أي شخص مصاب بالتهاب حاد في الصدر في أحد مستشفيات هيئة الصحة العامة البريطانية، موضحة أنه سيتم تعزيز الفحص لمنع تفشي المرض على غرار إيطاليا، حيث توفي 11 شخصًا وتشخيص 322 في أول أزمة كبرى في أوروبا، والتي امتدت أمس إلى النمسا وسويسرا وكرواتيا والبر الرئيسي لإسبانيا.

وأثار انتشار الحالات المفاجئة في قارة أوروبا حالة من الذعر من احتمال حدوث المزيد من الحالات في بريطانيا، حيث حذر العلماء من أن آلاف المرضى قد يصابون بالفيروس التاجي ولا يظهرون أي أعراض.