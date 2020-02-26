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شكرا لقرائتكم خبر عن المعزون يتجمعون بعد تشييع جنازة مبارك لالتقاط الصور مع الشخصيات العامة والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تجمع المعزون فى جنازة حسنى مبارك، الرئيس الأسبق للجمهورية، وحرصوا على التقاط الصور مع الشخصيات العامة من عصر مبارك، وكان فى مقدمتهم أحمد نظيف رئيس الوزراء، وأحمد شفيق، والدكتور جلال السعيد.
بينما حضر الملحن والفنان عمرو مصطفى، ويسرا والهام شاهين، حيث قدموا العزاء لأبناء مبارك، علاء وجمال.
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