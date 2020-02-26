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المعزون يتجمعون بعد تشييع جنازة مبارك لالتقاط الصور مع الشخصيات العامة

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تجمع المعزون فى جنازة حسنى مبارك، الرئيس الأسبق للجمهورية، وحرصوا على  التقاط الصور مع الشخصيات العامة من عصر مبارك، وكان فى مقدمتهم أحمد نظيف رئيس الوزراء، وأحمد شفيق، والدكتور جلال السعيد.

 

بينما حضر الملحن والفنان عمرو مصطفى، ويسرا والهام شاهين، حيث قدموا العزاء لأبناء مبارك، علاء وجمال.

 

المعزين يتجمعون بعد تشييع جنازة الرئيس الأسبق حسنى مبارك (1)

 

 

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المعزين يتجمعون بعد تشييع جنازة الرئيس الأسبق حسنى مبارك (2)

 

 

المعزين يتجمعون بعد تشييع جنازة الرئيس الأسبق حسنى مبارك (3)

 

 

المعزين يتجمعون بعد تشييع جنازة الرئيس الأسبق حسنى مبارك (4)

 

 

 

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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