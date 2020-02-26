شكرا لقرائتكم خبر عن مدافع الجنازة العسكرية تستقبل جثمان الرئيس الأسبق مبارك تحية له والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استقبل رجال حرس الشرف التابع لفريق الجنازة العسكرية، جثمان الرئيس الراحل حسنى مبارك، بإطلاق طلقات المدفعية، فور وصول جثمانه الى منطقة مقابر مصر الجديدة، والتى يتم دفنه فيها، وهى مقابر الأسرة بمنطقة مصر الجديدة.
وانتشر ما يقرب من 5 مدافع قبل وصول ودخول الجثمان إلى مثواه الأخير، وبدأوا فى إطلاق الأعيرة النارية تحية له كونه قائد عسكرى وأحد قادة حرب أكتوبر المجيدة ، وأحد أبناء القوات المسلحة .
كما شهدت منطقة مقابر أسرة الرئيس الراحل حسنى مبارك، إجراءات أمنية مشددة، من قبل رجال الشرطة، ورجال القوات المسلحة، ورجال الحرس الجمهورى، وذلك استعدادا لاستقبال جثمان الرئيس الراحل حسنى مبارك، والذى وفاته المنية صباح الأمس داخل مستشفى الجلاء العيكرى، بعد صراع مع المرض، عن عمر يناهز 92 عام .
ونعت رئاسة الجمهورية ببالغ الحزن رئيس الجمهورية الأسبق محمد حسني مبارك، لما قدمه لوطنه كأحد قادة وأبطال حرب أكتوبر المجيدة، حيث تولى قيادة القوات الجوية، أثناء الحرب التي أعادت الكرامة والعزة للأمة العربية.
وتقدمت رئاسة الجمهورية، فى بيان لها، بخالص العزاء والمواساة لأسرة الفقيد الذي وافته المنية صباح اليوم الثلاثاء الموافق 25 فبراير 2020
ونعت القيادة العامة للقوات المسلحة إبن من أبنائها وقائداً من قادة حرب أكتوبر المجيدة الرئيس الأسبق لجمهورية مصر العربية محمد حسنى مبارك والذى وافته المنية صباح اليوم وتتقدم لأسرته ولضباط القوات المسلحة ولجنودها بخالص العزاء وندعوا المولى سبحانه وتعالى أن يتغمده بواسع رحمته .
ونكس مجلس الوزراء، العلم حداد على وفاة الرئيس الأسبق محمد حسنى مبارك ، فى ضوء قرار رئاسة الجمهورية بإعلان حالة الحداد العام في جميع أنحاء الجمهورية لمدة ثلاثة أيام، حدادًا علي وفاة الرئيس الأسبق لجمهورية مصر العربية "محمد حسني مبارك" وذلك اعتبارًا من غد الأربعاء الموافق 26 فبراير 2020
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