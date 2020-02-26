شكرا لقرائتكم خبر عن سيدات تودعن الرئيس الأسبق حسنى مبارك بالدموع والدعاء خلال تشييع جثمانه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حرص عدد من محبو الرئيس الأسبق محمد حسنى مبارك على المشاركة في مراسم تشييع جنازته التي أقيمت بمسجد المشير طنطاوى، ودخل عدد من السيدات اللواتي تواجدن في الجنازة في نوبة بكاء حزنا على رحيل الرئيس مبارك.

ووصلت، الطائرة التى تقل جثمان الرئيس الأسبق حسني مبارك، إلى منطقة مقابر مصر الجديدة، والتي سيتم دفنه بها، وسط إجراءات أمنية مشددة، وذلك بعد انتهاء مراسم الجنازة العسكرية، التى تقدمها الرئيس عبد الفتاح السيسى، وكبار رجال الدولة، من مسجد المشير طنطاوى.

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توفي الرئيس المصري الأسبق محمد حسني مبارك، أمس الثلاثاء الموافق 25 فبراير عن عمر يناهز 91 عاما، وتنحى مبارك عن الحكم بعد اندلاع ثورة 25 يناير، حيث خرج نائب رئيس الجمهورية وقتها عمر سليمان ليعلن تنحي مبارك عن الحكم في 11 فبراير 2011، ليكون شهر فبراير هو شهر الترقى لرتبة طيار عام 1974 والتنحى والوفاة.

ونعت رئاسة الجمهورية والقيادة العامة للقوات المسلحة ببالغ الحزن رئيس الجمهورية الأسبق محمد حسني مبارك، لما قدمه لوطنه كأحد قادة وأبطال حرب أكتوبر المجيدة، حيث تولى قيادة القوات الجوية، أثناء الحرب التي أعادت الكرامة والعزة للأمة العربية.