شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة تحدد أسماء المستشفيات لتوقيع الكشف على مرشحى مقعد سمالوط الخالى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد المستشار لاشين إبراهيم، رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، أن الهيئة وضعت مجموعة من التيسيرات على راغبى الترشح على المقعد الخالى بدائرة سمالوط بالمنيا بعد وفاة نائبها.

وأوضح رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، خلال المؤتمر الصحفى، الذى عقده اليومالأربعاء، للإعلان عن الجدول الزمني للانتخابات التكميلية لدائرة سمالوط، أن الهيئة لاحظت تأخر بعض المرشحين فى الانتخابات التكميلية السابقة عن تقديم تقرير الكشف الطبى الذى يفيد خلوه من أمراض بدنية أو ذهنية، وكذا تعاطى المواد المخدرة، لذلك اتخذت الهيئة الإجراءات اللازمة التى تضمن عدم تأخر التقارير الطبية وهو الاتصال بالدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة لتحديد أسماء المستشفيات والمراكز الطبيبة، التى سيتم إجراء الكشف الطبى بها، ويمكن لراغب الترشح من اليوم الأربعاء إجراء الكشف الطبى.

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وأضاف لاشين، أنه تم التواصل مع البنكين الأهلى ومصر، حتى يتسنى لراغب الترشح من اليوم فتح حساب الدعاية الانتخابية بهما، والذى سيتم تلقى عليه أموال الدعاية.

وأشار لاشين، إلى أن هناك عدد من الإجراءات الأخرى التى اتخذتها الهيئة، فى سبيل التسير على راغب الترشح أو الناخب.