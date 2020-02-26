شكرا لقرائتكم خبر عن الوطنية للانتخابات تعلن الجدول الزمنى للانتخابات التكميلية بسمالوط المنيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن المستشار لاشين إبراهيم، نائب رئيس محكمة النقض، رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، الدعوة إلى إجراء الانتخابات التكميلية بالدائرة الثالثة سمالوط بمركز غرب سمالوط بمحافظة المنيا لخلو المقعد بمجلس النواب لوفاة شاغله.

وأوضح رئيس الوطنية للانتخابات، فى مؤتمر صحفى اليوم الأربعاء، أنه تلقى كتاب من الدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، بتاريخ 23 فبراير الجاري بشأن خلو مقعد لوفاة شاغله عن الدائرة الثالثة بمركز سمالوط بالمنيا، وهو النائب علي الكيال - مستقل.

وقال المستشار لاشين إبراهيم، إن المادة 25 من قانون مجلس النواب تنص على أنه "إذا خلا مكان أحد الأعضاء المنتخبين بالنظام الفردى قبل انتهاء مدة عضويته بستة أشهر على الأقل أجري انتخاب تكميلي، فإن كان الخلو لمكان أحد الأعضاء المنتخبين بنظام القوائم حل محله أحد المترشحين الاحتياطيين وفق ترتيب الأسماء الاحتياطية من ذات صفة من خلا مكانه ليكمل العدد المقرر، فإن كان مكان الاحتياطى من ذات الصفة خاليا يصعد أى من الاحتياطيين وفق أسبقية الترتيب أيا كانت صفته.. وفي جميع الأحوال يجب أن يتم شغل المقعد الشاغر خلال ستين يوما على الأكثر من تاريخ تقرير مجلس النواب خلو المكان، وتكون مدة العضو الجديد استكمالا لمدة عضوية سلفه".

واستعرض المستشار لاشين ابراهيم، الجدول الزمني الذي يبدأ بتلقي طلبات الترشح اعتبارا من 3 مارس وحتى 7 مارس، بمحكمة المنيا الابتدائية، يليها إعلان مشوف المرشحين والرموز الانتخابية من 8 وحتى 10 مارس، فيما تفصل محكمة القضاء الإداري في الطعون يوم 15 مارس على أن تعلن القائمة النهائية للمترشحين وبدء فترة الدعاية اعتبارا من 16 مارس، وتكون آخر مواعيد للتنازل يوم 18 مارس، وتتشر التنازلات في 23 مارس.

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وأضاف أن فترة الصمت الدعائي للانتخابات في الخارج يوم 2 أبريل على أن تبدأ في تمام الساعة 12 ظهرا حسب التوقيت المحلي لكل دولة، على أن تنطلق الانتخابات في الخارج يومي 3 و4 أبريل القادم، وتنطلق الانتخابات في الداخل يومي 5 و6 أبريل.

وحدد الجدول موعد التقدم بالتظلمات للجنة العامة وإحالتها للهيئة فى موعد أقصاه 24 ساعة بعد إعلان الحصر العددى للأصوات، والفصل فى التظلمات خلال 48 ساعة، ويخطر مقدم التظلم خلال 24 ساعة، على أن تعلن النتيجة يوم 12 أبريل.

وفي حالة الإعادة تستأنف الدعاية يوم 13 أبريل، والطعن على قرار إعلان النتيجة يومي 13 و14 أبريل، وتفصل المحكمة الإدارية العليا في الطعون في الفترة من 15 وختى 24 أبريل.

وأوضح أن فترة الصمت الدعائي للإعادة للمصريين في الخارج في 25 أبريل، في تمام الساعة 12 ظهرا حسب التوقيت المحلي لكل دولة، فيما يجري تصويت المصريين بالخارج يومي 26 و27 أبريل، وتستأنف الدعاية الانتخابية بالداخل، فيما تبدأ عملية التصويت بالداخل يومي 28 و29 أبريل، وصولا إلى إعلان النتائج في موعد أقصاه 4 مايو القادم.